同意賴清德只陳述不答？柯志恩：非黨團立場

藍委柯志恩接受媒體採訪。（中評社 俞敦平） 中評社台北5月30日電（記者 俞敦平）針對昨日中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁在“行政院長”卓榮泰拜會國民黨團時，表示賴清德赴“立法院”的報告形式他會尊重，只說不答也可以一事，據傳引來國民黨內反彈。國民黨“立委”柯志恩30日受訪時表示，傅崐萁當時只是出於禮貌性考量提出尊重賴清德的說法，這樣禮貌性的表態，卻被綠營見縫插針。



國民黨團總召傅崐萁昨日在“行政院長”卓榮泰拜會國民黨團時，傅崐萁表示尊重賴清德在“國情報告”中只說不答的做法。然而，稍晚他又和媒體表示，一旦修法公布後，“國情報告”將依照新的規定進行。這樣的態度轉換，被傳出是因為藍營內部有異音的原因。



對此，柯志恩表示，傅崐萁在與卓榮泰會面時，出於禮貌性考量，提出尊重賴清德只做陳述而不回答問題的說法。然而，這一言論與國民黨團的初衷並不一致，並且並未經過黨團大會的共同討論。柯志恩認為，傅崐萁的表態更多是其個人的禮貌表現，但這樣的言論被民進黨利用見縫插針。



柯志恩指出，根據最近通過的法令，賴清德應到“立法院”進行諮詢報告，這是理所當然的程序。然而，柯志恩指出，如果賴清德只做陳述而不回答問題，將如同520就職演說一樣，無法滿足國民黨希望瞭解具體情況的需求。因此，她強調，黨團內對此並無共識，傅崐萁的言論只是其個人的看法，未必代表黨團的立場。