“友邦”有變？林佳龍：穩固“邦交”有信心

台“外交部長”林佳龍受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月30日電（記者 黃筱筠）台“外交部長”林佳龍今天首度到“立法院”進行業務報告，媒體詢問關於目前12個“邦交國”，是否會有變動？林佳龍表示，從固邦到榮邦，台灣經驗是各“友邦”認為維持邦交最重要，希望跟台灣學習。12個“邦交國”我們會全力以赴，以他們希望得到目標，全力以赴去合作，這12個國家也都很重要，我們對於穩固“邦交”有信心。



但他也說，必須對中國做法有戒心，經過520就職典禮，我們廣泛交流對於穩固“邦交”有幫助。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍進行業務報告，並備質詢。



林佳龍在業務報告提到，“邦交國”是台灣最親近的朋友，我們亟願協助“友邦”發展。 政府會持續全力鞏固“邦誼”，深化與“友邦”的夥伴關係，但是我們不會和中國進行沒有意義的金錢外交競逐。 基此原則，本部會持續積極推動“元首”外交，並將建議賴清德適時赴各“友邦”訪問，增進與“友邦”高層情誼，強化互信。



林佳龍受訪強調，“元首”外交是總合外交很重要一部分，“元首”出訪造成鞏固“邦交”、擴展“邦誼”，我們會妥善規劃，過去行之有年。不只是固邦還要榮邦，繁榮我們“邦交國”。這次與就職慶賀代表團我們也有長時間深入挑論共同發展。台灣可以結合美國、日本等理念相近國家促進“友邦”發展，以及擴展區域共同發展不只是雙邊，能發展多邊，或是區域共同繁榮。