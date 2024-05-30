綠營用手機分析青鳥 　北檢偵辦、NCC調查

王義川。（中評社 資料照） 中評社台北5月30日電／民進黨政策會執行長王義川日前稱，他們可以用手機訊號定位分析在“立法院”會參加“青鳥行動”抗議群眾的年齡，遭在野黨質疑民進黨在監控群眾。台北地檢署29日分他字案偵辦，釐清是否有違反《通訊保障及監察法》。通訊傳播委員會（NCC）也寄發通知給三家電信公司，要對此事展開行政調查。也有學者質疑其合法性，要求主管機關NCC及電信公司必須釐清其法律授權基礎，甚至使用資料時應該要有告知義務。



NCC主任秘書黃文哲表示，如果可以識別年齡，就涉及個資問題。過去電信公司確實會透過定位的方式，來確定特定區域人流量的狀況，但前提是要將民眾個資去識別化。



黃文哲說，可識別年齡就會涉及到個資，“但是當事人這樣宣稱，他的資訊也不一定是從電信公司來。”目前只看到新聞上說是電信公司提供的基地台定位訊號，不知道指涉的是哪家電信公司，NCC29日下午寄發通知給三家電信公司，會做必要的行政調查，也會看是否符合個資法規定。



台大“國發所”所長劉靜怡在臉書發文指出，這件事就是現代民主國家典型的資料治理問題，應該要求行政部門至少依據法規現況，她並提出多點質疑，包括這種資料利用行為，是否構成個人資料再利用？在何種條件下，誰可合法釋出資料？電信公司可合法釋出嗎？釋出給公私部門的條件有無不同？各自的法律授權基礎是什麼？釋出對象有無限制等問題，均須釐清。



劉靜怡也向NCC提出相關質疑，即資料釋出和再利用的目的，有無限制？是由釋出者或電信公司針對個案負責判斷嗎？還是行政部門（如NCC）有無控管機制？法律控管的依據是什麼？NCC所謂的個資保護無虞，究竟是指什麼？由誰負責保護等諸多疑慮也尚未明朗。



銘傳大學廣播電視系主任杜聖聰說，王義川擅長大數據資料分析，過去擔任台中市交通局長時也長期與數據公司合作，依照他對於數據分析的專業度，理應明白勾稽到年齡，必然觸及個資違法的灰色地帶，這部分確實存有疑慮，“不知道他的研究方法什麼？哪裡來的資料可以找來？電信資料有沒有作為資料來源？”諸多問題都有待清楚交代。