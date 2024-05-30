108課綱爭議　“立院”教文委員會辦公聽會

台“教育部次長”張廖萬堅。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月30日電（記者 張嘉文）“立法院”教育及文化委員會今天召開“高級中等教育修法暨108課綱實施檢討”公聽會，會議主席、中國國民黨“立委”柯志恩表示，“108課綱”實施以來，學生、教師、學者及社會各界都湧現不少爭議與檢討聲浪，諸如學習歷程檔案淪為軍備競賽、名為“減輕學生負擔”實際更增學生壓力、所謂“適性揚才”淪為口號等缺失。



其實，民進黨執政之後推出的課綱，一再引發教育界爭議，甚至延伸到統獨爭議與社會對立，其中爭議最大的就是課綱內容的去中國化。



主席柯志恩說，為傾聽各界意見，並廣泛蒐集、綜整及歸納各界建議，特召開本次公聽會。



此次討論提綱包括：一、高級中等教育的學費政策檢討；二、學習歷程檔案應如何調整，方能符合學生入學及大學選才的需求？三、各基本學科因必修學分數不足，導致無法銜接大學專業課程，應如何調整？四、“108課綱”強調素養與多元，遭致“去學科核心價值”與“獨尊閱讀”的批評，應否調整？五、其他和高級中等教育相關議題。



此次公聽會，“教育部”由次長張廖萬堅代表出席，聆聽各界意見並回應，包括之前因為批評課綱缺乏禮義廉恥的北一女老師區桂芝、中華語文教育促進會秘書長段心儀、嘉義大學應用歷史系主任吳昆財、國教行動聯盟副理事長陳國祚等學界代表以及家長代表等人與會。