解除赴陸禁團令無望？業者曝台“國安會”反對

6月旅遊團赴陸禁令將生效，近來各方陸續接到兩岸觀光將有“好消息”，旅行業引頸期盼。（中評社 資料照） 中評社台北5月30日電／6月赴陸旅遊“禁團令”取消的期待，轉趨悲觀。全台旅行業代表29日與“交通部長”李孟諺會面後，據轉述，經跨部會討論後，雖然陸委會願意支持業者以包船方式，先恢復台灣與平潭間的交通船。但是因“國安會”反對立場堅定，6月1日政府傾向維持禁團令。業者失望之餘，仍拜託“交通部”在今明兩天，繼續向其他部會溝通。商總理事長許舒博29日晚表示，當然很沮喪，但不會放棄向政府爭取。



現任“國安會秘書長”吳釗燮，是在520之後從“外長”轉任，對大陸態 度一向強硬。



許舒博27日受訪曾預期，兩岸觀光可望在5月底會有好消息，陸團來台也指日可待。據瞭解，準海基會董事長鄭文燦等人日前參加商總活動時，商總即向鄭爭取解除禁團令，與會者覺得兩岸可望融冰。



旅行公會全聯會理事長蕭博仁指出，李孟諺在會談中透露，政府跨部會協商當中，有單位堅持“不解禁”的方向，禁團令沒有解除。據悉，陸委會的態度其實有放軟，雖然仍不同意解除禁團令，但支持業者以包船方式，恢復台灣與平潭間的交通船。不過“國安會”仍表示反對。



蕭博仁說，他一聽到“沒有解除”，現場就提出反對，強調此舉是不合情、不合理、不合法。拜託李孟諺在5月最後2天，繼續向其他部會溝通爭取。另位人士表示，旅行業沒有放棄希望，還有2天拚翻盤，賴清德明天可能出席台北旅展開幕，大家仍抱希望。



陸委會副主委梁文傑29日在“立法院”備詢時稱，台灣在考慮觀光團赴陸的議題時，須先看對岸有否做到對等性、是否有善意。從23、24日的軍演來看，要說陸方有善意，很多台灣人民不能接受。台灣對觀光旅遊業，有自己的步驟跟考量，所以這件事與對方的善意與否，最後可能沒有關係。梁文傑強調，此事還在規畫、討論中。