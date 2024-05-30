中華教育文化基金會　今新竹辦百年研討會

中基會今日在新竹清華大學舉辦“中基會百年回顧與展望”研討會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月30日電（記者 盧誠輝）在1924年成立於北平的中華教育文化基金會（簡稱：中基會）今日在新竹清華大學舉行研討會，因庚子賠款美退款而成立的中基會，初期坐落在北京一座親王府，1950年才搬遷來台，現由馬英九執政時期的前“行政院長”劉兆玄擔任董事長，長年推動與補助教育事業發展。



中基會今日在新竹清華大學舉辦“中基會百年回顧與展望”研討會，包括劉兆玄、喬治布什美中關係基金會首席執行官大衛‧費爾斯坦（David Firestein）、前國際投信董事長陳季筑、前台大校長管中閔、台灣聯合大學系統校長陳力俊和新竹清華大學校長高為元等人都到場與會。



中基會成立緣由是因1900年（庚子年）義和團發起的庚子事變，導致八國聯軍出兵大清，後賠款總額高達關平銀4億5000萬兩，約合當時的3.33億美元或6750萬英鎊，光是賠償美國就有2444餘萬元。美國政府在1909年為爭取中國學生赴美留學，首次決定實施“退賠款”共1078萬餘美元，但所謂的“退賠款”也不是由美國退回，而是在原來每年應交的“賠款”中扣除。



1924年，美國政府又宣布第二次退還庚子賠款。但因當時中國正處於戰亂時期，沒有穩定的中央政權，美國政府便委託美中兩國人士組成的中基會來管理退款，這次數額退款數額是1254餘萬美元。中基會董事會由10名“中華民國”籍董事與5名美國籍董事組成。