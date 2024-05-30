賴報告方式有前提？傅崐萁喊話把握空窗期

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁昨表示，賴清德到“立法院”“國情報告”如果“只說不答”他會尊重，此言引發熱議，國民黨“立委”與傅崐萁態度也不一致。對此，傅崐萁今日表示，國民黨非常大格局，對於“總統”到“立院”報告方式我們不斷釋出最大的善意。至於國民黨“立委”意見不同？傅崐萁說，我們自己黨內兄弟姐妹，沒問題的。



對於涉及“總統”“國情報告”的《“立法院”職權行使法》修法已經三讀通過，規定“國情報告”要常態化進行，且對於“立委”進行口頭提問時，應依序即時回答。傅崐萁進一步說明，從送出“立法院”一直到“總統府”公告施行，還有將近1個月的時間，我們希望賴清德可以把握施行之前的空窗期，一旦《“立法院”職權行使法》修法內容正式公告施行後，就依照通過的法令辦理。



傅崐萁昨天見來訪的“行政院長”卓榮泰時表示，將邀賴清德到“立法院”進行“國情報告”，不管賴要即問即答或只說不答等，國民黨團都尊重。



國民黨“立委”柯志恩今日表示，傅崐萁的言論只是其個人的看法，未必代表黨團的立場。



不過依照傅崐萁今日受訪內容，他所指的是，由於要求“總統”“國情報告”必須即時回答的《“立法院”職權行使法》修正案甫經“立法院”三讀，修法內容從送出“立院”到“總統府”公告施行，還有一個月的空窗期。傅崐萁言下之意是指，如果賴清德在這段時間赴“立院”報告，“立法院”無法要求賴清德報告後必須回答問題，賴若不想回答問題，可以把握新法生效前的這段時間辦理“國情報告”。

