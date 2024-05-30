學習歷程檔案升大學占比高　連綠委也有意見

綠委郭昱晴。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月30日電（記者 俞敦平）30日上午在“立法院”108課綱的公聽會上，因在台劇＂麻辣鮮師＂中扮演萬人美老師而聞名的民進黨“立委”郭昱晴，在發言中也認為108課綱的學習歷程檔案制度，給學生和家長帶來巨大壓力。她建議“教育部”加強與家長的對話，適度調整學習歷程檔案在升學中的占比20%，並反映教師對素養教育的困惑，呼籲對教師進行進一步培訓和支持。



30日上午，“立法院”教育與文化委員會召開“高級中等教育修法暨108課綱實施檢討”公聽會。台灣的108課綱自2019年8月實施以來，引發了許多爭議。包括實踐困難、政策配套不足、去中化和減少理工時數、學習歷程檔案費時成效不佳和擴大城鄉差距導致升學不公等。



郭昱晴儘管是民進黨“立委”，也針對學習歷程檔案的實施，分享了她所聽到的一些家長和學生的心聲。她指出，108課綱實施至今已有數年，其初衷是希望學生能夠在學習歷程檔案中記錄高中生活中的學習軌跡與未來方向，而不是僅僅為了升學。然而，她發現該制度在實際運作中給學生和家長帶來了不少壓力。



郭昱晴提到，她身邊有許多家長，包括她自己也有孩子即將進入國中，未來也將面臨學習歷程檔案的挑戰。她表示，許多學生在高中各學期必須製作學習歷程檔案，並在最後作為備審資料的一部分，這對他們來說是一大負擔。尤其是高一、高二的學生，往往還不清楚自己的興趣和方向，直到高三才開始集中製作學習歷程檔案，增加了他們的壓力。有些學生甚至在高三才發現自己對另一個學科更有興趣，導致需要重新製作整份檔案，進一步增加了負擔。