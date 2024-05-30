藍委問登太平島有製造紛爭？林佳龍說不知

林佳龍接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月30日電（記者 黃筱筠）有多位中國國民黨“立委”5月18日登上了太平島，國民黨籍“外交及國防委員會”召委馬文君今天質詢問到，他們登島有製造南海紛爭？有國家抗議嗎？台“外交部長”林佳龍回應說，他那時候還沒有當“外交部部長”，他不知道其他國家的反應，“立委”考察我們就全力配合，希望能夠發揮正面效果。



馬文君也說，這次登太平島效果非常好，也沒有聽到其他國家的反彈。



蔡英文卸任前也被問到是否登太平島，但當時蔡政府認為南太情勢緊張，請國民黨不要拿太平島作秀，“國安”議題不容兒戲，請國民黨多看看國際新聞，不要自曝其短。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍進行業務報告，並備質詢。



馬文君說，我們去宣示主權，也發揮正面效果，但是我們的政府居然不敢做，台灣喊口號做大外宣，但是我們領土居然不敢去，或是不讓我們去，這非常扭曲。



馬文君指出，這次登太平島效果非常好，也沒有聽到其他國家的反彈，我們去看到防務、碼頭工程，碰到一個南投年輕民眾服役6年多，在那裡服役6年非常不容易，那島上沒有通訊裝備，後來慢慢有了。我們去看他們，他們感受到溫暖，因為在這之前是8年前，希望部長有機會可以跟我們去看看，不要動不動就打壓。