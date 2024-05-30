綠抵制“國會”改革　藍委勸卓榮泰別淪柯小弟

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月30日電（記者 張穎齊）“立法院”三讀通過“國會”改革相關法案後，綠營揚言覆議或聲請“釋憲”。中國國民黨“立委”賴士葆呼籲賴清德別把自己做小，“行政院長”卓榮泰更別淪為民進黨“立院”黨團總召柯建銘的小弟。國民黨“立委”楊瓊瓔則說，柯建銘別為賴煩惱，賴備詢過，口才很好。



賴士葆表示，請賴清德來“立院”“國情報告”是給面子，讓賴去寫下憲政史，賴清德將是最大贏家，過去李登輝在"國民大會"是有來報告回答的，大家修法這麼辛苦，讓賴清德來即問即答怎麼不好？看要即問即答、統問統答、分段回答都可以，台灣民眾黨也支持。



對於卓榮泰說對於“國會”改革法恐窒礙難行？賴士葆說，這跟“行政院”沒什麼關係，反質詢、查弊怎會窒礙難行？這些都是柯建銘的說法，卓榮泰是“行政院長”、民進黨大師兄，不要什麼都聽柯建銘的，變成柯建銘的小弟，呼籲賴清德別只顧一邊、把自己做小，只當民進黨主席，應用“總統”角度考慮是否提“釋憲”。



民進黨政策會執行長王義川自爆能掌握對群眾的資料，賴士葆說，王義川順口講出來，民進黨政府是完全監控人民，手機是有隱私要接受保護的，王義川講的是觸法。