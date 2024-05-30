吳昆財轟課綱　綠以教科書讓學生鄙視大陸

嘉義大學應用歷史系主任吳昆財。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月30日電（記者 張嘉文）“立法院”教育及文化委員會今天召開“高級中等教育修法暨108課綱實施檢討”公聽會，嘉義大學應用歷史系主任吳昆財在會中批評，現在的歷史課綱讓學生鄙視中國大陸，否定任何在台灣所產生正面的中國藝術、中國文化和中國文明。通過歷史虛無主義進行全面性的清理，達到去中國化的政治目的。



吳昆財建議，應該馬上採取馬英九時期的課綱微調版，或者是108年的課綱跟課綱微調版兩者並行，由現在的教學管理來負責採用。



今天這場公聽會由中國國民黨“立委”柯志恩主持，“教育部”由次長張廖萬堅代表出席，聆聽各界意見並回應。包括之前因為批評課綱缺乏禮義廉恥的北一女老師區桂芝、中華語文教育促進會秘書長段心儀、嘉義大學應用歷史系主任吳昆財、國教行動聯盟副理事長陳國祚等學界代表以及家長代表等人與會。



吳昆財會中發言表示，今天台灣最大的問題是理盲、濫情又偽善的教育體系。他來自第一線，所以他講的是代表自己內心要講的話。他強調，這是一部歷史虛無的108年課綱跟教科書，因為它違反了非常重要的歷史原則，舉例來說，國中二年級的歷史教科書，從商朝到隋朝有2400年，但只用1600個字介紹，平均一年不到一個字，他要請問這樣的歷史素養在哪裡？



另外，同心圓理論沒有錯。吳昆財說，但同心圓一定是宏觀的，先瞭解宇宙、地球，瞭解國家，再回過頭來瞭解台灣這塊所屬地。這些宏觀的角度是從小就要培養的，長大後再慢慢去學微觀的東西。



但現在的課綱是去整體化，吳昆財表示，內容否定台灣的主體性乃是中華文明，但試想台灣人使用的農曆，喜歡的布袋戲、歌仔戲，信仰關公，媽祖，哪一項不是中華文明元素？

