王惠美宣傳鹿港慶端陽　邀韓國瑜來賽龍舟

彰化縣長王惠美主持2024鹿港慶端陽宣傳記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月30日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣長王惠美今天宣布，鹿港鎮年度端午節盛會“鹿港慶端陽”將在6月8至10日盛大展開！其中重頭戲“國際龍舟錦標賽”今年參賽隊伍踴躍，彰化縣府邀請各縣市政府、議會組隊同慶，連“立法院”都有一支隊伍，她也喊話，歡迎國民黨“立法院長”韓國瑜親自帶隊參賽，相信能讓賽事更加精彩！



彰化縣政府新聞處30日舉辦“2024鹿港慶端陽”活動發布記者會，王惠美率縣府局處一級主管一同介紹本屆活動亮點，縣議會跨黨派議員、鹿港在地工商業者共襄盛舉。



王惠美表示，鹿港慶端陽今年邁入第47年，不只是彰化縣獨有的端午節盛會，更名列全台12大節慶活動之一，本屆活動即將於6月8日至6月10日舉行，今年縣府攜手鹿港鎮公所、福興鄉公所、龍舟委員會、各大觀光工廠、在地宮廟及民間社團籌備了豐富的“國際龍舟錦標賽”、“鹿港小鎮光影藝術節”及“河岸綠地音樂會”等系列活動，為民眾打造全台最精彩的端午慶典。



王惠美介紹，今年鹿港慶端陽的夜間龍舟賽共有115隊報名競賽，最高獎金新台幣25萬元，各界參賽踴躍，除了龍舟賽之外，還有小鎮光影藝術節，從端午節開始到8月4日晚上在鹿港老街等地，也能觀賞絢麗的夜間燈飾，以及魯班公宴、傳統戲曲南北管表演及在地許多民俗特色，歡迎鄉親來鹿港慶端午，看龍舟、嘗美食、賞古蹟、玩民俗。



王惠美透露，今年龍舟賽縣府力邀各縣市政府、議會組隊同慶，前陣子她到“立法院”拜會韓國瑜院長，也邀請“立法委員”組一隊參賽，期待院長能親自帶隊賽龍舟！