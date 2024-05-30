區桂芝：108課綱若非刻意愚民　應立刻停止

北一女的國文老師區桂芝。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月30日電（記者 俞敦平）在108課綱的30日上午的公聽會上，因公開批評台灣108課綱中刪除顧炎武的《廉恥》，是一個無恥課綱而爆紅的台北一女中的國文老師區桂芝指出，108課綱對學生身心造成重大壓力，並痛批108課綱如果不是為了愚民，沒有理由不停止實施，終止目前的教育悲劇。



“立法院”教育與文化委員會30日上午召開“高級中等教育修法暨108課綱實施檢討”公聽會。台灣的108課綱自2019年8月實施以來，引發了許多爭議。包括實踐困難、政策配套不足、去中化和減少理工時數、學習歷程檔案費時成效不佳和擴大城鄉差距，導致升學不公等。



區桂芝首先指出，108課綱制度的荒謬性，認為其設計完全忽視了教學現場的實際問題。例如，關於學習歷程，她認為這項制度給學生帶來了巨大的壓力，尤其是高一學生。他們剛進入一個全新的環境，需要適應新老師、新同學、新校園和難度顯著增加的高中課程。這時，學習歷程的要求讓他們無所適從，壓力倍增。



區桂芝接著提到，高二學生在承擔社團責任的同時，也需要記錄學習歷程。這使得他們的壓力更加嚴重，甚至出現普遍熬夜的現象。對於高三學生，升學壓力更是不言而喻。她認為，108課綱所謂的壓力均攤其實只是讓學生在不同時期承受不同類型的壓力，而不是減少總體壓力。



在彈性學習方面，區桂芝觀察到，大部分學生在自主學習中摸不出方向，特別是缺乏家庭資源和引導的學生，最終常常放棄，草草應付。而校定必修課程的設計則使得學生難以兼顧升學需求，導致教學效果不佳。