藍委追問2025非核家園　劉鏡清稱目標沒變

“國發會主委”劉鏡清。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月30日電（記者 張穎齊）針對2025非核家園，新上任的“國發會主委”劉鏡清日前與媒體茶敘說，他個人不排斥，但要有3原則。中國國民黨“立委”30日輪番質詢劉鏡清，到底明年的非核家園是否跳票？劉鏡清答詢相對保守，稱是媒體誤解，非核家園目標沒變，只是他不知道是否2025能達到目標。



“國發會主委”劉鏡清28日與媒體茶敘表示，如果朝野對核能重啟有共識，他個人並不排斥，他與和碩董事長童子賢、“經濟部長”郭智輝都是理性看這件事，因為3人都是來自產業界。對於核能的看法，他提出3原則，第一個看電夠不夠，第二是低碳電夠不夠及如何減碳，第三是2050淨零目標。



藍委鄭正鈐質詢，“國發會”是否贊成重啟核電？雖說劉鏡清的回答，比以前蔡英文任內的“國發會主委”有很大的突破，因前任不敢回答核電議題，但民進黨的能源政策真的要調整嗎？2025前達得到非核家園嗎？



鄭正鈐還說，“國發會”有沒有研議如何往前走？昨天藍委葉元之問台電板橋停電原因，台電竟說不是停電、是異常，還在狡辯。另外劉鏡清也提過低碳發電量不夠，只占16.7%，還有很多要努力的空間，那整個能源政策就是要調整。