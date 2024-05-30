侯友宜當面向卓榮泰喊話　應恢復兩岸觀光

國民黨新北市長侯友宜接受媒體聯訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”兩岸觀光政策會否解除禁團令，成為今天“行政院會”焦點。中國國民黨新北市長侯友宜30日向“行政院長”卓榮泰建議，“行政院”應重視兩岸旅客開放的議題，希望兩岸觀光能夠恢復。



“行政院”30日上午進行院會，由“交通部”報告“拓展觀光亮點 帶動兆元產業”及“經濟部”陳報“近期水情展望及防汛準備”報告。新北市長侯友宜親自與會，這是自“行政院長”卓榮泰上台後，侯友宜連續2週親自參加“行政院會”，其餘五都市長則另有行程，未親自出席。



侯友宜會後接受媒體訪問表示，就觀光政策，他建議“行政院”要恢復定期的觀光匯報。因為觀光產業涉及運動、文化、演唱等產業，定期的觀光匯報要加快。最重要的是，不斷鼓勵外國旅客來台觀光外。有關兩岸間旅客的開放，他呼籲“行政院”要重視這樣的議題，希望能夠恢復。若兩岸觀光能恢復、兩岸60個航點也恢復，陸客就能恢復到疫情前來台觀光的人數。



侯友宜說，若大家有些疑慮，可以分流旅客，也能做好總量管制，讓觀光品質能保有一定的量與質。



此外，侯友宜在“行政院會”上提到新北捷運建設如火如荼在進行，涉及整個北台灣。軌道建設是國家重要方針，他建議中央成立單一捷運興建及捷運營運公司。因為建設審議要花很長的時間，等了10年，物價又上漲，造成興建成本上升。