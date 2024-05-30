藍委批108課綱　學生對歷史都誤解

藍委葉元之。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月30日電（記者 俞敦平）“立法院”教育與文化委員會30日上午召開“高級中等教育修法暨108課綱實施檢討”公聽會。中國國民黨“立委”、師大教育博士葉元之痛批108課綱問題重重，未見“教育部”實質改進，甚至導致學生對“中華民國”的歷史都有誤解。他呼籲“教育部”重視專家學者和學生的意見，切實解決108課綱的問題。他強調，如果“教育部”不作出實質改進，未來幾年仍將重復地討論相同的問題，公聽會將失去意義。



台灣的108課綱自2019年8月實施以來，引發了許多爭議。包括實踐困難、政策配套不足、去中化和減少理工時數、學習歷程檔案費時成效不佳和擴大城鄉差距導致升學不公等。



葉元之首先指出，108課綱實施五年來問題重重，未見“教育部”實質改進。他表示，新課綱上路以來每年都有學者、老師、學生及各界專家提出問題，但“教育部”未能有效回應與改善。



葉元之指出，108課綱的一大問題在於必修課程被大幅削減，減少了四分之一的必修課，取而代之的是選修課程。這些選修課的設計往往要求學生撰寫田野調查報告，這種報告的難度相當於大學、甚至碩士水平，導致許多學生無法獨立完成，轉而尋求他人代寫。他質疑，這樣的安排是否真正達到了教育效果，還是徒增了學生的壓力和成本。



此外，葉元之指出，108課綱給老師們帶來了巨大的負擔。老師們除了要備課，還要設計選修課題並批改大量田野調查報告。但他們的教學時數並未因此減少，反而增加了工作壓力，影響了教學品質。他質疑“教育部”是否瞭解並改善這些問題。

