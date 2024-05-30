陳其邁：各縣市都有手機人流分析　但要依法

民進黨高雄市長陳其邁30日上午出席在高雄展覽館舉辦的“2024放視大賞”開幕典禮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月30日電（記者 蔣繼平）針對民進黨政策會執行長王義川提到以手機訊號瞭解抗爭群眾屬性的爭議，高雄演唱會經濟針對人流分析是否也有個資疑慮？民進黨高雄市長陳其邁回應表示，各縣市辦活動會運用智慧交通服務讓整體疏散更有效率，但最重要的是要“去識別化、遵守個資法”。



民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目提到，透過基地台比對手機訊號，可分析參加青鳥行動民眾的個資，並觀察與太陽花群眾是否重復。這番談話內容引發爭議，台北地檢署昨天分他字案偵辦，釐清是否涉有不法情事；通訊傳播委員會（NCC）也寄發通知給三家電信公司，要對此事展開行政調查。



陳其邁30日上午出席在高雄展覽館舉辦的“2024放視大賞”開幕典禮，媒體詢問對王義川失言風波看法，陳其邁未正面回應，媒體追問，高雄演唱會經濟發威，也針對人流進行分析，是否同樣有個資疑慮？



陳其邁表示，各縣市政府，像新北、台南在不同的活動、燈會等，都會利用這種去識別化的這種智慧交通的應用來提供公共服務，如在整個活動時能有更快的疏散效率，這已在台灣有非常多的經驗。



陳其邁強調，當然最重要的在使用這些智慧交通解決方案的時候，最重要的就是要“去識別化”，而且要“遵守個資法”相關的法規一些規定，來進行智慧交通的一個服務。