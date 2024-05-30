羅智強批108課綱掏空台灣　阻斷青年未來

藍委羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月30日電（記者 張嘉文）“立法院”教育及文化委員會今天召開“高級中等教育修法暨108課綱實施檢討”公聽會，中國國民黨“立委”羅智強在會中表示，高中國文、古文篇目前從60篇減為15篇，這是語文的基本能力，也是扎根的基礎工作。政府應正視課綱到底掏空了台灣多少，阻斷了青年未來多少。



今天這場公聽會由中國國民黨“立委”柯志恩主持，“教育部”由次長張廖萬堅代表出席，聆聽各界意見並回應。包括之前因為批評課綱缺乏禮義廉恥的北一女老師區桂芝、中華語文教育促進會秘書長段心儀、嘉義大學應用歷史系主任吳昆財、國教行動聯盟副理事長陳國祚等學界代表及家長代表等人與會。



羅智強在會中表示，現在台灣青少年犯罪率，每1萬人在2016年是61.6位，到2023年是88.7位，青少年犯罪狀況嚴重惡化，成長了1.44倍，將近漲了50%。這是指普遍性的青少年犯罪。如果連接到現在最嚴重的詐欺犯罪，12歲到17歲的詐欺嫌疑犯，2016年是953人，2023年是2186人，成長2.3倍。如果以每萬人來看，更從6.2位成長到18.6位，成長3倍。



羅智強說，為什麼要從這邊來講？因為教育是百年大業，是一切的源頭。執政者如果搞亂了教育，下一代就沒有未來。而我們正在為失敗的教育改革付出代價。

