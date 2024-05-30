黃仁勳偕張忠謀、林百里寧夏夜市吃蚵仔煎

左起，張忠謀、黃仁勳、林定國到寧夏夜市吃宵夜。（台灣夜市商圈產業公會總會長林定國提供） 中評社台北5月30日電／身價千億美元的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳29日晚和台積電創辦人張忠謀夫婦、廣達董事長林百里吃完晚飯後，跑到寧夏夜市續攤吃“蚵仔煎”當宵夜。一群人在夜市散步，身旁擠滿記者和圍觀民眾，也有不少人邀他合照，整個夜市為之沸騰。92歲，身價千億新台幣的張忠謀也吃了蚵仔煎和豆花，難得的體驗。



黃仁勳5月26日晚間抵台，預定出席6月4日舉行的台北國際電腦展（COMPUTEX），並會晤輝達在台合作伙伴，近日馬不停蹄。除了工作，喜歡美食的他接連幾天現身台北市各地吃透透。29日晚更與張忠謀、林百里到超難預約的私廚餐廳“鄒記食舖”用餐，沒想到一行人還到寧夏夜市“續攤”大快朵頤。



黃仁勳對台北的美食如數家珍，昨晚到“鄒記食舖”，據瞭解是林百里作東。張忠謀夫婦、聯發科董事長蔡明介、台灣大哥大董事長蔡明忠夫婦、廣達副董事長梁次震、建築師姚仁喜等人皆是座上賓，每位都是重量級人物。



黃仁勳很愛吃台灣美食，常被民眾捕獲獨自吃美食，沒想到眾人吃完“鄒記食舖”後，還跑到寧夏夜市。在台灣夜市商圈產業公會總會長林定國的帶領下，穿過擁擠的人潮，接連品嚐了“豆花莊”、“圓環邊蚵仔煎”。一行人吃消夜，接近深夜11點才搭車離開。



黃仁勳到寧夏夜市引起網友討論，“這是勳勳進食中嗎？要張爺爺晚上11點還在外面跟你吃豆花”、“看了黃董的行程，這是連餐飲業都要救嗎”、“是圓環邊蚵仔煎”、“那家真的蠻好吃的”、“有拿過米其林餐盤推薦”、“看了好餓”。