百年中基會歷史照片　見證八國聯軍血淚史

中基會1925年7月28日成立北京辦事處。後排左起周貽春、蔣夢麟、貝克（J.E. Baker）、貝諾德（C.R. Bennett）、丁文江，前排左起顏惠慶、派克（W.R. Peck）、梅爾（F.L. Mayer）、外交部曾次長、馬慕瑞（J.V.A. MacMurray）、教育部陳副部長、財政部張副部長、范源廉、張伯苓。（照片：新竹清華大學提供） 中評社新竹5月30日電（記者 盧誠輝）在1924年成立的中華教育文化基金會（簡稱“中基會”）今日在新竹清華大學舉行研討會，會中也首度曝光中基會的百年歷史照片，從時任駐美公使梁誠於光緒31年上奏電文，請美國政府歸回庚款，到中基會在1925年7月28日成立北京辦事處，一路見證八國聯軍的血淚史。



中基會今日在新竹清華大學舉辦“中基會百年回顧與展望”研討會，包括中基會董事長、前新竹清華校長劉兆玄、喬治布什美中關係基金會首席執行官大衛‧費爾斯坦（David Firestein）、前國際投信董事長陳季筑、前台大校長管中閔、台灣聯合大學系統校長陳力俊和新竹清華大學校長高為元等人都到場與會。



新竹清華大學校長高為元表示，百年前設立的基金到今日仍支持清華大學的校務發展，傳達了永續的理念，也與清華最近推動的傑出人才基金以投資及孳息持續獎勵人才的目標相符，期許中基會與清華攜手共創下個百年輝煌。



中基會董事長劉兆玄指出，中基會在近代教育文化發展史上扮演重要角色。他希望藉由今天發表的新書《百載風華——中基會的世紀光影》，回顧百年風雲，也傳達中基會一路走來，始終堅持推動教育的初衷。



中基會董事、新竹清華大學前校長陳力俊說，中基會是中國現存最早的基金會，掌管的清華基金一路支持清華，經歷北伐、抗日、及遷台等動亂時期。當時中基會因有部分資產配置在美國，在前校長梅貽琦的守護下，持續以基金孳息支持清華在台建校及發展，直到今天。

