段心儀：去中華文化課綱將帶來大災難

中華語文教育促進會秘書長段心儀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月30日電（記者 張嘉文）“立法院”教育及文化委員會今天召開“高級中等教育修法暨108課綱實施檢討”公聽會，中華語文教育促進會秘書長段心儀在會中表示，文史課程因為政治掛帥，國文科删掉了3／4的古文篇章，並且去中華文化，基本教材歷史課去時序脈絡、去中國史，這兩個都重傷了學科的核心能力，這些是需要特別被注意的。



今天這場公聽會由中國國民黨“立委”柯志恩主持，“教育部”由次長張廖萬堅代表出席，聆聽各界意見並回應，包括之前因為批評課綱缺乏禮義廉恥的北一女老師區桂芝、中華語文教育促進會秘書長段心儀、嘉義大學應用歷史系主任吳昆財、國教行動聯盟副理事長陳國祚等學界代表以及家長代表等人與會。



段心儀在會中表示，108課綱讓學生的基礎學科能力弱化，讓學科專業無法銜接大學課程，另外更是讓品德教育出現了危機，因為國文科去核心教材，讓四維八德等傳統道德觀概念，與學生疏離的歷史課，讓學生對中國歷史脈絡混亂而陌生，甚至有敵意，造成傳統價值虛無化。



段心儀強調，公民科的傳統認識則只專注政治法律經濟，強調個人權利，忽略個人責任，這些狀況合在一起後已失去道德規則，校園成為叢林，師生之間關係是緊張的，社會上則出現詐欺犯增加了28倍，青少年犯罪增加50%，這些都告訴我們，品德教育出了問題。