綠掌握群眾個資　游淑慧質疑來自振興券

國民黨台北市議員游淑慧。（中評社 資料照） 中評社台北5月30日電／民進黨政策會執行長王義川27日在政論節目自爆，會用手機訊號分析“立法院”外抗議群眾“青鳥”的年齡等資訊，被質疑執政黨是否利用手機監控人民。對此，中國國民黨台北市議員游淑慧29日指出，“有多少個資掌握在一堆部會手上”？她質疑政府之所以能掌握民眾個資，疑與新冠肺炎疫情後，政府施行各項“振興券”發放有關。



游淑慧29日在臉書指出，政府如何掌握民眾的個資？直到民進黨王義川的爆料，她細思極恐的想：“我們有多少個資掌握在一堆部會手上”？過去擁有全民資料的，應該衹有“內政部”和“衛福部”。但即便這些部會，也不一定掌握手機電話和當下居住地。



游淑慧驚呼，“但還記得疫情的時候，各項號稱振興的政策嗎”？突然之間，數以百萬的個資，都透過登記個資參加抽券，而被各部會掌握。除了部會掌握，執行案子的後台承商，是否也因管理個資而取得資料？活動結束，這些個資的去處和管理到底怎麼樣？



游淑慧舉例，超過1000萬人登記的農遊券，在申請的時候要提供姓名、手機、身分證字號，甚至當下居住地。請問“農業部”怎麼管理這千萬民眾的個資？超過300萬人登記的藝Fun券，更是除了姓名、身分證和手機外，還要提供健保卡號，請問“文化部”怎麼管理這300萬筆民眾的個資？



至於“教育部”發起的動滋券，有超過500萬人登記，同樣需要獻上身分證字號、出生年月日、行動電話等個資。請問“教育部”又怎麼管理這500萬筆的個資？游淑慧質疑，上千萬人個資被各部會收集，這些個資哪裡去了？“我們不知道...有人知道嗎？或許可以請教王義川”。