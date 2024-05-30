高雄辦放視大賞玩AI技術　陳其邁沉浸式體驗

陳其邁一邊逛展一邊與各校學生合影留念。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月30日電（記者 蔣繼平）全台最具指標性的數位設計展“2024放視大賞”30日起一連三天在高雄展覽館開跑，共有169校報名，可說是年輕學子的創作盛會。民進黨高雄市長陳其邁上午出席開幕典禮，也提到出席放視大賞是高雄市長必備的功課、必修的學分，一定要來看看年輕人有多自由奔放，在玩甚麼。陳其邁參觀展場也受到許多學生歡迎及拍照留念。為了出席這場盛會，陳其邁還特地剪了頭髮，展神清氣爽。



以創意新銳為本位的數位內容競賽“放視大賞（Vision Get Wild，VGW）”，5月30日至6月1日在高雄展覽館迎來第十四屆的展出。今年競賽部分有169校系報名，增設許多企業贊助獎項，增設“iPASS 一卡通 創意大賞獎”、“智冠科技數位音樂大賞獎”、“橘子集團原創內容大賞獎”、“國城建設最佳空間設計獎”等企業贊助獎項，為新銳創作者提供更多元的市場進入途徑。



放視大賞今年以“SPARKLE”為年度命題，將目光拉回創作本身，以最直白的訊息落地溝通“為創作發光”的精神。主視覺設計從“光芒”的概念出發，除了象徵新銳力量可能僅有一次的高光時刻，也展示了放視大賞從學生設計展進化為創作者盛會、閃閃發亮的升級過程。



主辦單位“數位發展部”政務次長林宜敬表示，放視大賞鼓勵積極創新、大膽突破，今年總競賽獎金來到新台幣221萬，同時更攜手智崴集團、夢想動畫、唯晶科技、iPASS一卡通、仙草影像、“國家”運動科學中心、台灣互動體驗設計協會、二三設計、創科互動、馥谷餘等共同響應，為台灣數位內容產業及學子共同打造最堅實的人才與技術交流平台。



陳其邁致詞表示，每年放視大賞是高雄市長必備的功課，必修的學分，一定要來看現在年輕人是多麼的自由奔放，在玩什麼。他說，聽完學生分享求學謀職很迷惘，其實各行各業都很迷惘，不是衹有做動畫設計，像他也曾迷惘要當醫生還是要做有興趣的工作，後來選擇走了一條很辛苦的路，現在他是過來人，那就當個“課金長輩”，做所有年輕人的後盾，分享前人的經驗，他也勉勵年輕人“不忘初衷，自由奔放，追逐理想”。



開幕節目結合大螢幕AI技術，加上DJ電音及吹奏表演，帶來全新數位體驗。致詞過程，大螢幕上的元素物件也有會往來賓人影移動集中，與傳統制式化的背景有別。



開幕儀式後也進行展場導覽，陳其邁前往首站智崴科技公司展區，戴上沉浸式眼罩站上戰車載具，體驗打殭屍體感多媒體遊戲，接著又觀賞4D電影體驗。隨後到崑山科技大學創意媒體學院展區，學生介紹如何打造仿真的虛擬選舉人物陳水宏阿伯的創作理念。另外也體驗沉浸式拳擊距離體感訓練系統，還有參觀設計台灣街道招牌的互動式體驗。