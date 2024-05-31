張啟楷語中評：賴打臉自己 選擇與民意對撞

民眾黨“立委”張啟楷接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月31日電（記者 張穎齊）“立法院”三讀通過“國會”改革相關法案後，綠營揚言覆議或聲請“釋憲”。台灣民眾黨“立委”張啟楷接受中評社專訪表示，要知道“國會”改革法，過去也是民進黨所主張，美國國會聽證調查制度更具象徵代表，賴清德是打臉自己與美國嗎？賴一上任就選擇與“國會”、民意對撞，令他擔心台灣未來4年恐動盪不安。



資深媒體人出身的張啟楷在“立院”研究室接受中評社訪問表示，“國會”改革五法28日已三讀通過，但看起來“行政院”打算提出覆議、賴清德聲請“釋憲”，打延長賽，賴清德選擇與民意對撞的路線。請賴要好好看清楚，多數民意到底站在哪，偏綠的台灣民意基金會最新統計，6成5民意支持“國會”改革法，5成5支持藐視“國會”罪，另外還有受年輕人歡迎的網路平台Dcard調查，8成大學生是支持“國會”改革，7成反對包圍“立院”。



張啟楷表示，很遺憾賴清德仍做出與多數民意對撞的決定，更放任民進黨危言聳聽，對每個條文進行無限上綱的超譯，還造謠說會侵犯人民權益。請民進黨正視，30年前他當主跑“立院”的新聞記者時，時任綠委沈富雄就提出“國會”改革法，隨後綠委柯建銘、林佳龍等多人都支持，如今就是在自打嘴巴。

