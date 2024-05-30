台官方：已組團的6月之後仍可出團赴陸觀光

台觀光署長周永暉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰30日拍板不解除赴陸觀光“禁團令”，讓業界大失所望，砲轟連連。台“交通部”觀光署長周永暉則表示，旅行社已組團的6月後能照常出團，6至8月暑假期間約千團、2萬人次。後續看怎麼樣健康有序對等，進行跨部會協商，這是一個滾動式的檢討。



“行政院”30日上午進行院會，由“交通部”陳報“拓展觀光亮點 帶動兆元產業”報告，及“經濟部”陳報“近期水情展望及防汛準備”報告，院會後記者會由“行政院”發言人陳世凱主持，“經濟部次長”林全能、“交通部次長”林國顯、陸委會副主委李麗珍出席。



陸委會副主委李麗珍說，台灣3月至5月團客赴陸旅遊已有11萬人次，後續還有2萬人次，但目前大陸團客來台旅遊是0，且陸方520後對台舉行軍演，並在WHA等國際組織持續打壓，我們在組團社赴陸已盡量務實釋出我們的善意，未來會在去年8月所公布的方案基礎上持續推動，最重要期盼對岸也能展現相對善意，才能一起追求兩岸和平共榮。



媒體追問，大陸如何回應才是展現善意？“行政院”發言人陳世凱補充說，兩岸之間的善意如何定義，要由陸委會或“國安”單位認定，我們希望中國不要禁止團客來台旅遊，或許在觀光方面，台灣業者也會感受到非常大的善意。



至於平潭與台灣的海上直航，是否有相關研議進度？李麗珍指出，兩岸人員健康有序交流，最重要的是兩岸航點的開放，空運已有15個定期航班航點，也有13個包機航點，海運部分金馬小三通海上客運航點也已恢復，至於其他航運、客運航點，我們都在評估研議中，還得看需求面才能做規劃。平潭與台灣的直航，陸客來台並不一定走此航點，未來有需要也會納入評估，但這與陸客來台應是不同議題。