藍委要打弊　柯建銘譏抹黑高端也沒贏大選　

柯建銘批評在野黨要成立類似特偵組打弊是講空話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月30日電（記者 黃筱筠）中國國民“立法院”黨團總召傅崐萁日前提出要成立在野特偵組，他今天澄清，沒有要回復司法體制的特偵組，也不是要拿政府的錢來成立一個組織，而是所有在野黨一起集思廣益，以眾人力量清查過去8年所有的弊案。民進黨“立法院”團總召柯建銘對此表示，國民黨每天抹黑民進黨貪污腐敗，高端疫苗當時是多困難的環境，“拿這個造謠抹黑，已經搞了這麼久，你們並沒有贏得“總統”。”



柯建銘更說，要做特偵組，有問題就去檢舉就好，傅崐萁沒有檢察官權力，即使考上檢察官也是禍害。他呼籲，在野黨有具體資料就向檢調檢舉，甚至開記者會公開檢舉，不要捨本逐末、講空話，愚弄台灣老百姓。



民進黨“立法院”黨團今天召開輿情會硬記者會，黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰出席。



柯建銘嘲諷說，請在野黨去寫一個在野特偵組組織條例來，變成法案以後，大家來分享，“奇文共享、，可以印100萬份，廣發到台灣社會去，廟口也發，來看看法理是什麼，寫得出來再來講。



柯建銘說，有關於傅崐萁說以後要有特偵組精神，國民黨每天抹黑民進黨貪污腐敗、高端疫苗等，當時是多困難的環境，要拿得到疫苗，包括雞蛋也一樣，都有當時的時空環境，“拿這個造謠抹黑，已經搞了這麼久，你們並沒有贏得“總統”。”

