呂玉玲：陸已釋善意　台應速撤觀光禁團令

國民黨“立委”呂玉玲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月31日電（記者 張穎齊）兩岸觀光陷入僵局，台官方決定6月如期啟動赴陸觀光“禁團令”。中國國民黨“立委”呂玉玲接受中評社訪問表示，賴清德上任態度強硬，讓台灣觀光業者都憂心忡忡，民進黨原本說要開放，又傳出“國安局”反對，政府的政策怎能如此搖擺？應審慎評估，面對大陸已釋出善意，台灣少一點政治，多一點民生經濟考量。



來自桃園、連任4屆“立委”的呂玉玲30日在“立院”研究室接受中評社訪問表示，疫後百業待興，都希望有所發展，而觀光產業最重要就是旅遊財。政府既然已訂下今年要有1200萬人次的來台旅遊目標，那就要看到陸客來台的商機，靠此維生的觀光業很多，面對大陸日前已釋出的惠台措施善意，台灣更該解除禁團令，讓兩岸互惠旅遊。



針對國民黨日前派出不少訪團訪陸，但台官方卻不見破冰？呂玉玲說，國民黨“立院”黨團總召傅崐萁等人日前訪陸後，大陸開放福建到馬祖旅遊，雙方有善意，漸進式開放，另外在大陸的台商也非常多，賴清德應以民生為主，不要再泛政治化，要考量在大陸的台商或藝人，甚至台灣能否加入WHA世界衛生大會，賴清德都該讓政治與經濟間取得平衡，否則產業崩潰怎麼辦？



呂玉玲表示，賴清德與蔡英文的兩岸政策確有不同，賴更加強硬，沒有善意的互動溝通，要怎麼帶領台灣走向穩定安全發展？而國民黨其實也不是一再當民進黨的潤滑劑，國民黨是以台灣人利益為最優先，因兩岸官方沒有溝通平台，無法為台商等產業解決問題，國民黨肩負起來。



呂玉玲還說，觀光業、台商在大陸發展事業、子女就學等，這些事務，政府應當他們的後盾，卻沒做好，大陸是非常大的市場，但台官方卻說要爭取歐、美、東南亞市場。數字會說話，歐美、東南亞比例就是比不過大陸市場。

