禁團令未解　業者發飆：為何要躲牆角吃飯？

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（中評社 資料照） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）針對“賴政府”不解除赴陸觀光“禁團令”，中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽30日表示，業界強烈要求政府應解除禁團令，明明我們可以坐在桌上吃飯，為何要我們躲在牆角吃？業者已著手平潭、台北海上客運船的包船業務，若後續能獲核准，或許兩岸觀光旅遊就能慢慢恢復。



“行政院長”卓榮泰30日拍板，不解除“禁團令”，業者不得打廣告招攬旅客，但原訂6月後出團的旅行團，則能照常出團，“交通部”觀光署估6-8月暑假期間有約千團、2萬人次。



李奇嶽30日下午錄製影片提供給媒體使用，他表示，雖然是放寬，但禁團令仍在，業界普遍認為應該解除禁團令，否則不能公開招攬旅客，生意還是會受到嚴重影響。明明我們可以坐在桌上吃飯，為何要我們躲在牆角吃飯？業界普遍還是強烈要求“賴政府”趕快解除禁團令。



李奇嶽說，後續當然也要看6月10日大陸有福建踩線團要到馬祖，之後大陸會不會如期讓福建旅客到馬祖旅行，及業界已著手進行平潭、台北海上客運船的包船業務，若平潭航線客運業務獲政府核准，慢慢兩岸觀光旅遊交流就能恢復。



李奇嶽認為，希望兩岸政府不要在兩岸觀光旅遊上有太多政治干擾，讓兩岸觀光正常一點，才可能你進一步、我進一步，解開現在的僵局。