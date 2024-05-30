王義川遭查手機監控群眾　柯建銘：個人面對

柯建銘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月30日電（記者 黃筱筠）中國國民黨猛追民進黨政策會執行長王義川透露手機監控群眾疑雲，台北地檢署昨已簽分“他”字案偵辦，將由檢察官儘速調查，釐清是否涉有不法情事。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日表示，現在已經以他字案偵辦，當事人就去面對司法，也不必多言。不過“立法院”要回到本業，不要為了個人來浪費版面。



吳思瑤說，藍白昨天在很多委員會上，都向部會首長提問，王義川變成質詢焦點，有點太超過，王義川說法，是引用市面上商業界使用的人流特性分析。她認為，相關的公部門，包含各地縣市政府舉辦活動，都有利用過這套大數據分析，這是存有商業使用模式。如果一再要套上政治控訴抹黑，在野黨委員都追殺他，這樣過度耗費資源，“立法院”要回到本業，而不是為了攻擊個人來浪費版面。



柯建銘表示，既然有人檢舉，當事人就去面對司法，不必多言，國民黨和民眾黨掩耳盜鈴而已。



吳思瑤指出，昨天國民黨“立委”、司法法制委員會召委吳宗憲一直追問“法務部長”，王義川有沒有戕害人權？但國民黨推的“國會”擴權法案，把聽證權無限上綱，無所不用其極竊取人民、“國家機密”資料，才是戕害人權，吳宗憲作為召委，竟然敢振振有詞，作為“國會”擴權法案提案人，更應該知道他們擴權法案才是戕害人權。



民進黨“立委”林楚茵表示，藍能綠不能？說我們監控，去看台中市，明確比對性別年齡。只要是綠營提及，馬上被貼標籤。她呼籲，希望藍白一視同仁，把新北、台中等地方首長都找來，國民黨不要忘了14縣市是藍白執政，地方你們居多數，你們說到公務員，不是衹有“中央”，還有地方。