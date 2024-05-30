覆議能成功？“政院”發言人：不預測結果

“政院”發行人陳世凱主持記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）“立法院”日前三讀通過“國會”改革法案，“行政院長”卓榮泰已決定提出覆議，賴清德也支持。“行政院”發言人陳世凱30日表示，還未收到“立法院”三讀公布的條文，待收到後，“政院”將邀請“憲法”方面專家學者審慎研議，針對窒礙難行部分，經賴清德核可後，提出覆議。



由於民進黨在“立院”是少數，媒體追問，“行政院”有否研究提出覆議的成功性？陳世凱只說，我們不預測提覆議的成功機率有多大，希望能得到“立法院”正面回應，希望“立法院”能透過民主思辨對話的過程，再一次理性審視法案內容，讓爭議早一日落幕。至於會否提出“釋憲”，則待覆議程序走完，賴清德公布法律後，再研議是否提出。



依照“憲法”增修條文第3條第2項第2款規定，“行政院”對於“立法院”決議的法律案，如認為有窒礙難行時，得經“總統”之核可，於該決議案送達“行政院”10日內，移請“立法院”覆議。“立法院”對於“行政院”移請覆議案，應於送達15日內作成決議，覆議案逾期未議決者，原決議失效；覆議時，如經全體“立法委員”2分之1以上決議維持原案，“行政院”院長”應即接受該決議。



換言之，“行政院”提出覆議，以“立法院”目前藍白陣營席次過半狀況下，覆議難以成功。



“行政院”30日上午進行院會，由“交通部”陳報“拓展觀光亮點 帶動兆元產業”報告，及“經濟部”陳報“近期水情展望及防汛準備”報告，院會後記者會由“行政院”發言人陳世凱主持，“經濟部次長”林全能、“交通部次長”林國顯、陸委會副主委李麗珍出席。