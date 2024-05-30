“觀光署”提四策略　盼2028年達成兆元產業

台“觀光署長”周永暉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）台“交通部觀光署”30日上午在“行政院”院會進行“拓展觀光亮點，帶動兆元產業”報告，提出四大策略，包含“觀光品牌引客千萬”、“環島亮點捲動國旅”、“跨域整合多元旅遊”及“智慧景區價值升級”，其中，將以“親山、親海、樂環島”為行銷主軸，透過海外旅展、推廣會、數位廣告、戶外廣告及社群平台，擴大吸引國際觀光客。透過四大策略，擴大吸引國際旅客來台，“以期觀光產業在2028年達成兆元產業目標”。



觀光署長周永暉補充，此計算是以每年來台人數1400萬人次，2.2億“國旅”人次來計算，希望開拓兆元觀光。



周永暉進一步解釋，今年國際來台旅客目標1000萬人次，以每季250萬人來看，第二季確實受到花蓮地震衝擊，因此希望在第三季擴大旅客，第四季達到300萬人次。也希望透過品牌全球放送，目標每年增加100萬人次，在第四年達到1400萬人次。



周永暉表示，目前觀光署有16個駐外辦事處，將逐步推廣設置8個台灣觀光服務處，尤其4月28日為配合巴黎奧運，已在法國成立觀光服務處，希望在多元佈局方式，吸引國際旅客，“我們也歡迎陸客”。



“國旅”部分，周永暉說，觀光署已成立金門觀光圈，希望各地串連，推動區域旅遊、島內旅遊，並透過和“國家公園署”、林業署等跨部會合作，打造“國家”景區更國際化、品牌化，也希望地方展現特色，將有三年替每個計劃有三億補助，例如高雄旗津、宜蘭冬山河、花蓮七星潭等，以國際化的旅服中心，帶動重要廊帶。



周永暉表示，數位轉型方面則結合AI、AR，結合區塊鏈，在旅行前、中、後，將服務更智慧化，做到位的管理。例如去年九月海葵颱風，在三仙台如何分流景區安全維護，希望精準智慧行銷，會成立PMO智慧景區專案辦公室，做整體行銷。