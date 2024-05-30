挺花蓮！苗栗縣行銷600顆花蓮產大西瓜

苗栗縣政府攜手農會的社區小舖，協助行銷600顆花蓮大西瓜。（苗栗縣政府提供） 中評社苗栗5月30日電／600顆花蓮大西瓜，連夜繞過南台灣運抵苗栗！縣政府30日攜手苗栗市等4家基層農會的社區小舖，協助行銷這批西瓜，以行動力挺0403強震的重災區花蓮。無黨籍苗栗縣長鍾東錦帶領縣府團隊及農會幹部，代言來自花蓮又沙又甜的大西瓜，直誇是炎炎夏日的消暑聖品。他同時鼓勵寺廟、機關及社團7月起踴躍到花蓮旅遊消費，縣府已編列500萬元（新台幣）經費，每人最高可補助2晚1000元。



0403強震過後，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、副議長張淑芬及各界紛紛捐薪、捐款賑災，加速重建工作。鍾東錦日前在第19次縣務會議中，再裁示財政與主計單位籌措500萬元經費，並動員民政、社會、農業及文化觀光等局處，鼓勵機關、寺廟、社區、社團及農漁會各單位，踴躍組團前往花蓮地區辦理經建考察或自強活動，以旅遊消費帶動災區的觀光休閒產業。今天是第3度以具體行動力挺花蓮，宛如接連為災區各產業注入3劑強心針。



縣府農業處結合縣農會及苗栗市、造橋鄉、公館鄉、頭份市農會社區小舖，協助花蓮瓜農行銷首批600顆西瓜。鍾東錦等人在縣府啟動，縣議員廖秀紅響應，購買10顆西瓜，送給警方慰勞迅速偵破縣議員曾美露銀樓搶案辛勞。



造橋農會總幹事彭森華表示，花蓮是地震重災區，觀光產業受到嚴重衝擊，另因交通柔腸寸斷，農產運輸和行銷也大受影響，而頗受消費者青睞的西瓜，更遭中盤商刁難甚至剝削利潤。基於農業一體及同理心，響應行銷花蓮西瓜的活動，每顆重約23至26台斤，均一價500元，物美價廉。

