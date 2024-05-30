卓榮泰拜會民眾黨團　笑稱考前洩題會好準備

卓榮泰拜會民眾黨團。（中評社 張穎齊攝） 卓榮泰與民眾黨團總召黃國昌握手。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月30日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰31日將首度赴“立法院”接受總質詢，他30日下午先赴台灣民眾黨“立法院”黨團進行禮貌性拜會。由民眾黨團總召黃國昌等6名“立委”接待，互動有禮、氣氛頗佳。而民眾黨“立委”也當面提出的各項建言，卓榮泰笑答：“這是明天的考前洩題嗎？”他回去會好好準備。令在場眾人笑成一片。



不過事後被問及是否有綠白合可能？黃國昌打趣說，若民進黨宣布實踐過去所有跳票承諾，民眾黨馬上支持響應。



卓榮泰今日率領“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副秘書長王貴蓮到民眾黨團拜會，民眾黨團由黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、麥玉珍、張啟楷、主任陳智菡相迎。



卓榮泰等人一到場，黃國昌等人便主動伸手熱情相握，彼此短暫熱絡寒暄，隨即坐下講話。卓榮泰說，他與黃國昌等人是舊識、老朋友，感到很熟悉，他來聽取“立院”意見，希望兩院良善互動，中國國民黨“立法院長”韓國瑜也說要一起推動“福國利民”法案、擱置爭議，兩岸要通力合作。



鄭麗君則不發言，將時間留給其他“立委”。黃國昌說，他以前與鄭麗君共同推動很多民進黨的法案，今天缺席2名“立委”是因林憶君去WHA世界衛生大會，林國成另有公事，相信卓榮泰有感受到民眾黨的善意熱情，而今天發言最溫柔的是他，哈哈，民眾黨主席柯文哲有提到，永遠要把“國家”利益放在政黨利益之上，才是全民之福。

