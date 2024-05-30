530國際抱貓日　新北猴硐貓村擼貓最佳去處

橘貓“銅鑼燒”是“猴硐貓公所”最萌所長，是村民從172隻貓咪中票選而出。（新北市政府提供） 中評社新北5月30日電／5月30日是“國際抱貓日”，新北市政府特別推薦沒養貓的愛貓人士到“猴硐貓村”擼貓。而在5月30日至6月7日於猴硐貓公所認養貓隻，即送飼料、罐頭等豐富好禮，還可以免費辦理寵物登記及終身免費狂犬病疫苗注射。



每年5月30日是“國際抱貓日”（National Hug Your Cat Day）。是由美國愛貓人士所發起，倡導養貓的人好好抱一抱自己的愛貓，讓貓咪感受你滿滿的愛意。



位在新北市瑞芳區猴硐火車站旁的“猴硐貓村”，是新北市有名的觀光景點之一，更曾獲CNN推薦為全球六大賞貓景點。這裡的貓咪在居民照顧下乾淨又不怕人，更是相機底下的最佳貓model。新北市動保處於2021年在猴硐貓村成立“貓公所籌備處”，為街貓製作“身分證”、普查“貓戶口”，深入瞭解每隻貓的特色，盼能為每隻貓找到適合的家。



“猴硐貓公所”認養小棧日前揭牌正式開幕，今年熊本縣上天草市來台交流也指定前往。貓公所屋頂有亮眼貓公仔，周圍種植貓咪喜愛的貓薄荷，經常吸引當地貓咪駐留，遊客幸運的話能捕捉到貓咪於室外草皮及碎石上開心打滾的模樣。想認識更多貓咪可以使用外牆上的智慧公佈欄“貓咪地圖”功能，尋找街上可愛的貓咪身影。



貓公所認養小棧內部設計蘊藏巧思與創新，考量貓咪有獨處不受打擾的需求、空間狹小單調問題，於房間中設置兼具美觀及環境豐富化功能的貓樹及數個實木貓屋。另外為維護貓咪健康，希望訪客配合消毒及更換拖鞋再入內抱貓。



動保處獸醫師林子筠表示：“貓是非常敏感的動物，想和貓接觸前可以先伸手讓貓咪嗅聞適應氣味，或用食物拉近和貓咪的距離。當貓咪靠近時，可以嘗試輕輕撫摸貓咪臉頰及下巴，這些位置會分泌費洛蒙讓貓咪放鬆”。抱貓正確動作，應一手置於貓前腳及胸口位置，另一手托住後腿及屁股位置，讓貓全身都能被穩穩地支撐著，才能讓貓感到安心。應避免直接從後頸部拎起或直接抓著貓的四肢提起，這兩個姿勢可能造成貓緊張疼痛而被攻擊。



新北市政府動保處表示，毛寶貝不僅是寵物，更是陪伴我們一起面對生活的好隊友。新北市致力推廣生命教育，打造人和動物共融友善動物城市，猴硐貓公所不僅是向民眾推廣衛教的地方，也以貓咪為服務對象，提供更全方位的守護能量。民眾至新北市各動物之家及認養小棧認養毛寶貝，可免費辦理寵物登記及享有絕育補助，及終身免費狂犬病疫苗注射等優惠。動保處呼籲民眾認養前審慎考量，認養不棄養，照顧毛寶貝一生。