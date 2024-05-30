卓榮泰明赴“立院”施政報告　四大重點

“行政院”外觀。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月30日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰明天將赴“立法院”進行任內首次施政報告。據指出，由於“立法院”日前審議“國會”改革法案引發朝野激烈衝突，卓榮泰相關口頭報告將提及，在憲政運作過程提出覆議，讓“立法院”再次檢視法案，透過民主對話回應公民社會與各界訴求。盼“行政院”與“立法院”能創造和解共生的新社會，打造兩岸和平共榮的新局面。



卓榮泰31日將赴“立法院”進行施政報告，並備質詢。



“行政院”人士表示，卓榮泰施政報告的主題是行動創新與“國家”希望工程，總共有八大“國家”希望工程，主要有四點：



一，“五打七安”，全力打擊黑金槍毒詐，也會在最短時間內實施新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，提升打詐量能，也懇請“立法院”儘速通過“行政院”送審的，打詐新4法草案，也會在治安、食安、道安、公安、校安、居安等著墨，將挹注新台幣400億元推動道安計劃。



二，針對0403花蓮震災重建，“行政院”將整體重建經費提高到300億元，卓榮泰也要求各部會徹底執行震災復原重建方案。



三，穩定供電，將推動數位與綠色產業雙軸轉型。邁向2050淨零轉型，政府將在2030年投入9000億元，引導海內外綠色投資，同時推動第二次能源轉型，確保穩定供電，供電安全則作為最高目標，依法朝向非核家園邁進，將建構智慧共享的多元綠能。



四，希望能找到符合“憲法”及“國家”利益的最大公約數，透過憲政運作過程，讓“立法院”再次檢視“國會”改革相關法案，透過民主對話回應公民社會與各界訴求。卓榮泰期盼“行政院”與“立法院”能創造和解共生的新社會，打造兩岸和平共榮的新局面。