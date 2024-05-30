禁團令傷消費者權益　陸委會：我們也考量到

陸委會副主委梁文傑。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月30日電（記者 楊騰凱）台官方將於6月重啟赴大陸觀光禁團令，讓業界大失所望。陸委會副主委兼發言人梁文傑今天下午在例行記者會表示，目前尚有約2萬人共1000多團的赴陸旅行團先前已組成，尚未成行，會讓這些團客有消化的機會。至於未來旅行社是否還能招攬大陸旅遊團？梁文傑說，會動態評估。



對於禁團令導致消費者權益未受保障的問題，梁文傑表示，我們也考量到，台灣旅客赴陸的權利義務必須被照顧到，我們知道目前有一些旅客表面上是自由行，實際上卻是到大陸後再組團，可是當發生旅遊糾紛時，這樣的旅遊並沒辦法受到保障。



陸委會今日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。



至於大陸方面先前已宣布，若台灣恢復平潭赴台的直航航班，將開放福建居民赴台灣本島旅遊。梁文傑則表示，平潭航線是否開放，目前還在評估當中。但開放平潭航線以及福建居民來台旅遊，兩件事情根本不必扣在一起，兩岸旅遊不需要處處設下前提。台灣不會為了要福建居民來台旅遊，就開放平潭航線。



梁文傑也提到，馬祖相關旅遊協會已經邀請福州旅遊協會到馬祖踩線，這部分我們樂觀其成，踩線團預計6月10日到馬祖。



梁文傑指出，至於平潭航線是否開放，還在評估當中，疫情之前平潭航線一天運量約400人到500人，並不是兩岸往來的主要航線，以台灣到福建來說，飛機飛福州、廈門以及小三通，就能滿足大部分的往來需求，所以平潭航線是否必要，航港局會再評估。

