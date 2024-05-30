民進黨曾主張“國會”改革？游錫堃：黨去澄清

游錫堃在台中舉辦新書發表會，多位綠營人士、民代共襄盛舉。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月30日電（記者 方敬為）民進黨前“立法院長”游錫堃今天下午在台中發表新書《詩說台灣民主路》，在現場以吟詩的方式，表達對“立法院”日前審理“國會”改革法案的想法，他認為，國民黨與民眾黨以席次優勢，強行通過法案，讓台灣陷入內耗，對台灣未來很憂心。但對於藍白稱，“國會”改革法案與民進黨主張相同，游則稱，讓民進黨去澄清。



游錫堃30日下午在台中中央書局舉辦《詩說台灣民主路》新書發表會，民進黨“立委”、前“立法院副院長”蔡其昌出席捧場，綠營前任“立法院”正、副院長同框，台中市多位綠營人士、民代共襄盛舉。



游錫堃的新著作以詩歌創作為主，他當場吟唱“眾尊寡黨團平等，少服多公決息爭”等“民主國會”詩文，表達對近期“立法院”亂象的不滿。



游錫堃自嘲，他現在是“村夫”身分，對“國家”大事瞭解不多，但對近來“立法院”發生的事情很有感，台灣目前教科書從小學、國中、高中到大學，念傳統詩詞都有君主政治元素，若還停留在那個時代會阻礙民主化，學生應讀詩詞知道台灣故事。



對於“國會”改革法案通過，蔡其昌受訪時表示，民眾黨黃國昌委員最愛講“委員會中心主義”，結果現在答詢結束開始表決，主席問委員“有意見嗎”，民進黨一說有意見就全案保留送協商，沒有充分發言就直接送院會協商，不顧程序正義。



蔡其昌說，程序正義就是多數黨尊重少數，少數充分發言後，多數黨才可以發言，以前擔任“立法院副院長”與游院長尊重民主，就算在野黨再沒道理也要主持聽到底。想不到現在換國民黨韓國瑜擔任院長，在野黨一人講完就停止討論，一反對就表決，表決當然是藍白贏，這次爭議是程序不正義，不是民主政治應有的表現。