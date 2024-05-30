卓榮泰避答覆議　僅稱不缺電、堅持非核家園

卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月30日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰31日將首度赴“立法院”進行施政報告及備詢，他30日下午赴台灣民眾黨“立法院”黨團進行禮貌性拜會。面對民眾黨“立委”張啟楷當面質疑“行政院”若要對“國會”改革五法提覆議、賴清德要聲請“釋憲”，那只會加劇朝野衝突。卓榮泰則避答，只回應電力問題，他強調政府會全力發展綠能，朝向非核家園為目標，這是個價值，失去價值等於失去生命的意義。



卓榮泰今日率領“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副秘書長王貴蓮到民眾黨團拜會，民眾黨團由黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、麥玉珍、張啟楷、主任陳智菡相迎。彼此互動熱絡。



眾人先後發言，輪到張啟楷時，先是稱讚卓榮泰調和鼎鼐能力強、人緣好，但話鋒一轉，張啟楷質疑，“行政院”若要對“國會”改革五法提覆議、賴清德要“釋憲”，他是尊重，可是要提醒一下，一旦“政院”提了覆議，只會加劇朝野衝突，也請卓榮泰提醒賴清德，呼籲群眾別包圍“立院”，即便覆議了，要過的機會也不高。卓此時僅笑說“不不不，但也不低！”



張啟楷還說賴清德說過依據“憲法”、“立院”職權行使法要赴“立院”“國情報告”，現在有沒有跳票的問題？另外他也提一個難題，台灣的電力到底夠不夠？發展AI是非常耗電的，要有最好準備、最壞打算。



卓榮泰僅回覆張啟楷電力問題，他說，電力一定夠，他向台灣人民產業承諾會安全穩定供電，有很多途徑，比如全力發展綠能，朝向非核家園，這是種價值，若失去價值等於失去生命意義，因此要在價值中盡各種努力，他很多部會首長都來自產業界。“環境部長”彭啟明就說，未來的核能無法解決今天問題。