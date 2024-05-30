黃珊珊質疑卓榮泰禁團令　與人民期望落差大

白委黃珊珊。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月30日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰31日將首度赴“立法院”進行總質詢備詢，30日下午赴台灣民眾黨團進行禮貌性拜會，卓榮泰主動提及初步恢復觀光旅遊團，但事實上台灣觀光業者要求取消6月赴陸禁團令仍落空。民眾黨“立院”黨團副總召黃珊珊會後表示，卓榮泰指的只是5月底前還是能去，但6月仍是不准，這與人民期待的落差很大，要怎麼去說服？



卓榮泰今日率領“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱、副秘書長王貴蓮到民眾黨團拜會，民眾黨團由總召黃國昌、黃珊珊、幹事長吳春城、“立委”陳昭姿、麥玉珍、張啟楷、主任陳智菡相迎。



卓榮泰在會中回應麥玉珍問題時，突然主動提及針對觀光旅遊團，我們有初步恢復，希望能走出去、世界能走進來。



卓榮泰等人離席後，白委們接受聯訪。記者詢問，卓榮泰說初步恢復，僅是6月1日前規劃的旅行團，仍可以繼續執行出團，禁團令仍未解除？



黃珊珊表示，民眾及觀光旅遊業者一再陳情關於組團到大陸旅遊，但實際上還是6月1日、5月底前可以，6月起還是不行，出不了團，導致很多旅遊合約上的一些權益損害、損失。



黃珊珊說，卓榮泰講初步恢復其實仍未放寬，還是維持禁團令，商總理事長許舒博也希望對兩岸旅遊業者有好消息，卓榮泰自己也說希望台灣人走出去、世界的人走進來，那對每個國家、甚至大陸都應一視同仁，卓榮泰還是要去進一步說服台灣人，這與期待的落差很大。

