2025為故宮百年院慶　蕭宗煌為系列活動暖身

台北故宮100+院慶Logo設計競賽。（照片：台北故宮臉書） 中評社台北5月30日電／2025年為台北故宮博物院100周年院慶，台北故宮院長蕭宗煌今天率團隊說明新故宮計劃進度、歷史建築修復及再利用計劃，並宣布“故宮100＋”院慶特展等系列活動暖身起跑。



台北故宮明年將迎建院100年，蕭宗煌細數台北故宮自北京紫禁城至1949年遷台，期間歷經漫長歷史，尤其文物自南京、北京、成都等地的遷移過程都是千辛萬難，連到了台灣也自台中漸漸在1965年轉移至現今外雙溪現址，“故宮文物抵達外雙溪有一甲子，與台灣社會脈動非常深，已經成為台灣文化一部分。”



明年也將是故宮南院成立10年，蕭宗煌認為，以大歷史而言，2025年皆是對故宮的大日子，他在上任後立即請團隊規劃院慶百年活動，期盼以“故宮100＋”象徵故宮全新思維，讓故宮不僅是台灣、亞洲的故宮，還是世界的故宮。“行政院長”卓榮泰日前也向他提到，可以努力讓故宮成為全民的故宮，“這是我們一直努力的目標。”



台北故宮100周年院慶，也有系列活動。台北故宮副院長黃永泰表示，將舉辦老照片徵集活動，並推出豐富的紀念文創商品等等，另有“院慶LOGO設計競賽”熱烈徵件中，歡迎設計好手踴躍報名參賽。