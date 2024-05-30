王義川談陳抗者資料哪來？郭正亮點名兩機構

民進黨政策會執行長王義川。（中評社 資料照） 中評社台北5月30日電／民進黨政策會執行長王義川27日自爆，可以透過手機訊號的定位分析參與青鳥行動的年齡層，甚至與日前民眾黨519集會組成做比對，引發“國家”機器監控人民的疑慮。對此，前“立委”郭正亮認為，這一定是“警政署”或“調查局”2單位做的。郭透露在中國國民黨“立法院長”韓國瑜參選“總統”時，就已有類似操作。



王義川在27日政論節目上說，“20到40歲，有些是小草，有些當然太陽花的，占了整個活動的六成，我們用手機去看他的年齡，差不多六成”、“這些人跟原來的小草，我們有去比對過，他跟原來這個517在民進黨樓下的那些小草的訊號比起來，也不同人，就是說小草也沒跑”。換句話說，可用手機訊號定位分析25日在“立法院”外集會群眾年齡，比對與過去參與太陽花群眾是否有重復。王義川又說，地方政府辦活動也用此方法。



針對王義川稱利用手機訊號定位，分析出參與青鳥行動群眾年齡一事，台北地檢署29日表示，已主動分“他案”，指派檢察官調查王義川是否涉及《通訊保障及監察法》、《個人資料保護法》等犯行。依法若涉及犯罪且成立，最重可判處有期徒刑5年。



郭正亮30日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，調查結果，最終有90%機率會是“查無不法”。



郭正亮認為，一定有長期追蹤，才會知道哪些人常走民眾黨的場、哪些人常走民進黨的場，而這已經到了個資認定的階段。不過若是總量統計、去識別化，目前商業上就有在使用。有電信已可以識別到年齡，但受委託後只會告知總數，絕對不可能識別是不是民眾黨支持者。