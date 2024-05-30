多起警察自殺案＿　“監院”促“警政署”改善

針對今年已7起警察自殺案，監察院督促警政署確實改善。（照:截自監察院網站） 中評社台北5月30日電／“監察委員”葉大華、陳景峻今天表示，今年至今已發生7起警察自殺案，“監察院”督促“警政署”提升心理輔導經費編列、心理諮商服務覆蓋率與檢討基層勤務，以確實改善警察人員身心危勞的處境。



葉大華、陳景峻表示，今年起至今已發生7起警察自殺案，在1月16日已通過警察自殺防治及心輔機制調查報告，明確指出警察機關心理輔導經費嚴重欠缺，與諮商服務覆蓋率不足等問題。



“監委”說明，“警政署”雖回應已規劃相關經費，由2024年的新台幣80萬元，提高到2025年的500萬元，並要求各警察機關積極編列經費，以提升諮商服務資源及能量，但近7.5萬名警察人員所需的心理健康資源是否充足，“警政署”應就現行資源布建情形，進行合理的預算編列評估。



調查發現，現行警察心理輔導經費嚴重短缺、“關老師”角色定位衝突、教育訓練流於形式、未落實自殺防治策略，導致對高風險對象的識別能力不足，且2021年起新增的“委外預約諮商服務”實施成效不佳，“警政署”應注意員警精神壓力大、長期失眠等風險因子，積極檢討績效評比及勤務制度的合理性。



“監委”指出，“警政署”回應已會商主管機關與召開專家會議，全面檢討心輔機制，並持續檢討員警勤務編排合理性、改革績效制度，以減輕基層員警工作負擔。



“監委”強調，相關檢討除專家學者的意見，也應定期納入基層員警及家屬意見，並就相關案件組成獨立調查小組，深究原因以利落實防治措施。