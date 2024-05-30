綠營王義川洩露個資事件　中華電信聲明撇清

中華電信提供“大數據人潮分析服務方案”。（照片截自中華電信官網） 中評社台北5月30日電／民進黨政策會執行長王義川日前參加政論節目指出可從基地台比對手機訊號，分析參加青鳥行動民眾的個資，外界懷疑王義川手中的資料究竟從何而來、有沒有電信公司洩露民眾個資？對此，中華電信今天發布五點聲明，強調“本公司與王義川先生間無任何接觸，亦未有任何業務洽談。”



至於其提供的“大數據人潮分析服務方案”，中華電信強調，係在大數據進行分析前，即予以去識別化處理，經處理後之資料僅為單純之人潮數量及輪廓分布統計數據，無法直接或間接識別任何特定之自然人個人。



民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目提到，透過基地台比對手機訊號，可分析參加青鳥行動民眾的個資，並觀察與太陽花群眾是否重復。這番談話內容引發爭議，台北地檢署已分“他”字案偵辦，將由檢察官調查，釐清是否涉有不法情事。通訊傳播委員會（NCC）也會做行政調查，找三家主要的電信業者，包括中華電信、台灣大哥大與遠傳來瞭解。



中華電信就近日手機訊號定位及電信大數據分析應用服務事件，做出五點說明如下：



一、本公司與王義川先生間無任何接觸，亦未有任何業務洽談。



二、本公司就客戶資料之蒐集、處理及利用，均受主管機關通訊傳播委員會的監督管理，並嚴格遵循個人資料保護法、電信管理法等相關法令規範，且已通過國際標準ISO 27001（資訊安全管理系統）、ISO 27701及BSI 10012 （個人隱私資訊管理系統）之認證，有效而確實的保護客戶隱私及個人資料。



三、本公司所提供之“大數據人潮分析服務方案”係在大數據進行分析前，即予以去識別化處理，經處理後之資料僅為單純之人潮數量及輪廓分布統計數據，無法直接或間接識別任何特定之自然人個人。



四、有關國際間廣泛應用之電信信令大數據應用服務，包括人潮分析及車潮分析等，多運用於觀光旅遊單位、品牌通路展店、政府觀光商圈、燈會等大型活動，透過大數據人潮或車潮之輪廓分析，提供便民服務，並不涉及任何個資。



五、本公司蒐集客戶個人資料內容與使用目的、利用方式等，均載明於“中華電信個資蒐集告知聲明”且公告於網站https：／／pdpn.cht.com.tw／，供客戶隨時參閱。