郭智輝避談非核家園　只說穩定供電是第一目標

台經長郭智輝。（中評社 資料照) 中評社台北5月30日電／“經濟部長”郭智輝今天與媒體茶敘，針對核三延役指出，核三廠停機後不會影響供電，但可做為未來AI爆發性成長期的備案；核三廠已經超過法定執照換發申請期限，依法不得繼續運轉，即使同意換證，也要花2－3年檢查後才能啟動。談到供電問題，他強調“能源政策就是要穩定供電”，會全力發展再生能源、綠電，並掛保證2030年前不會缺電



郭智輝今天舉辦媒體見面會，被問及新政府能源政策是否轉彎，2025非核家園目標是否改變時，他強調，“穩定供電是第一目標，能源政策就是穩定供電”，將全面發展再生能源，包含風電、光電等。



近來產業界對核能使用討論熱絡，針對核電廠延役議題，他表示，法律已有明確規範，“經濟部”作為執行單位，尊重“國會”、社會討論，依法行事，也會持續關注相關新技術，作為將來參考。



他指出，核電廠延役必須受到法規規範，另有安全總體檢要進行，包含設備汰換、更新等，以及福島安全強化及耐震補強評估等，並由“核安會”審查。“就像人年紀大，血管會開始劣化”，電廠也是一樣，過去全球都規定核電機組必須40年停機，最近才出現“40＋20年”，則是因俄烏戰爭後天然氣價格漲6倍，才轉向核電。



郭智輝表示，政府會用公開透明態度和核電廠周邊居民溝通，但目前核三廠已超過法定執照換發申請期限，且即便同意換證，基於安全考量，仍需2至3年時間檢查，意即今年7月核三廠1號機停機後，也要3年後才能重啟，這是全球規範，也需“核安會”同意。



他說，核電廠不是家裡開關，可以隨時打開、關起，“安全不能打折扣”，也不能忽略。