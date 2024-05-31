台灣玻璃館老總林肇睢：發展觀光不應有顏色

台灣玻璃館創辦人、台明將企業董事長林肇睢。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月31日電（記者 方敬為）針對兩岸觀光旅遊復甦不如預期，彰化鹿港台灣玻璃館創辦人、台明將企業董事長林肇睢接受中評社訪問表示，兩岸觀光最大問題在於，政治因素過多，發展觀光不應有顏色，只要雙方都釋出善意就有望解套，鹿港觀光過去受惠於陸客團，地方期待兩岸旅遊回春，最近中國大陸有踩線團要到馬祖，或許是契機，若台灣方面能有善意回應，相信會有助益。(30日晚福州旅遊協會已發函馬祖方面延後踩線)



林肇睢，台明將企業董事長，兼任彰化縣旅遊產業協會理事，公司專營玻璃相關產業，並在鹿港打造台灣玻璃館，成為全台觀光人次名列前茅的觀光工廠，館內還有全台唯一以玻璃打造的“護聖宮”媽祖廟，為過去陸客遊鹿港必訪的熱門景點之一。



兩岸觀光旅遊近年來急凍，520“賴政府”上台仍沒有破冰的跡象，先前台灣觀光業者期待“賴政府”6月份能解除台灣旅行社組團赴陸旅遊禁令，但最終仍不見轉圜，不過，另一方面，大陸已準備開放福建居民赴馬祖旅遊，第一批踩線團預計6月10日到訪馬祖，後續發展值得關注。



林肇睢向中評社表示，兩岸觀光旅遊很可惜的地方就是政治因素過多，不然兩邊這麼近，往來很方便，是可以相輔相成，對兩岸人民交流以及觀光產業的發展都有正面效果，所以“政治歸政治、觀光歸觀光”，是業者共同的期盼。

