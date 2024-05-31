小龍女啦啦隊首度彰化賽龍舟　賣力唱跳宣傳

小龍女啦啦隊成員“馬妹”（左起）、“小映”、“小珍奶”，唱跳宣傳鹿港慶端陽活動。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月31日電（記者 方敬為）彰化鹿港鎮年度端午盛會“鹿港慶端陽”將於6月8到10日登場，彰化縣政府30日召開宣傳記者會，宣布今年活動節目以及龍舟錦標賽的陣容，除了國民黨“立法院”韓國瑜可能率“立委”組隊參賽，今年還邀請味全龍職棒隊伍啦啦隊“小龍女”參賽，小龍女啦啦隊成員“馬妹”、“小映”、“小珍奶”在記者會上賣力唱跳，替活動宣傳，邀請大家共襄盛。



國民黨籍彰化縣長王惠美表示，一年一度“鹿港慶端陽”已邁入第47年，是全台12大節慶之一，今年活動精采可期，她推薦三個必訪活動，一是“國際龍舟錦標賽”夜間龍舟賽，二是“鹿港小鎮光影藝術節”，首度結合日本超人氣“角落小夥伴”，三是“鹿港小鎮”，另外，有“鹿港溪河岸綠地音樂會”、“鹿港人文小旅行”、“魯班公宴”、“美食童玩”、“趣味民俗”及“散策市集”等豐富活動，歡迎大家五月五慶端午，來彰化鹿港感受最具節慶的端午佳節！



王惠美說，鹿港慶端陽的“國際龍舟錦標賽”適中台灣規模最大、歷史最悠久的賽龍舟，今年報名隊伍高達118隊，一連三天會在福鹿溪，同場競速，角逐最高榮耀，同時，今年開幕當天更邀請到韓國瑜院長率領“立院”的委員及職員們組隊參加，還有中華職棒高人氣的小龍女啦啦隊，首次參賽，體驗“扒龍船”的樂趣，歡迎全台民眾到場觀賽，體驗精彩刺激的夜間龍舟賽。



記者會上並請到小龍女啦啦隊成員“馬妹”、“小映”、“小珍奶”一同替活動宣傳，3人賣力唱跳，熱力四射，對於參加賽龍舟，3人都表示，相當興奮，是過去沒有過的特殊經驗，會盡力比賽，爭取佳績。