助四川退休老師來台祭父　邱垂正：堆疊善意

劉老師（左二）拜會陸委會主委邱垂正（右一）。（海基會提供） 中評社台北5月30日電／海基會今日表示，一名來自成都的76歲退休劉老師向陸委會主委邱垂正致謝，也到海基會表達謝意，劉老師激動的感謝台灣相關單位協助他來台找到父親墓地並完成來台祭拜的心願，讓他們感受到滿滿的關懷與溫暖。



邱垂正表示，當初聽到這個時代造成的悲劇，內心相當不捨與感慨，因此指示海基會人員要全力促成。現在看到劉老師完成為人子女的心願，同感欣慰。兩岸人民往來密切，希望可以透過每一件善意的堆疊形成正向循環，推進兩岸關係良性互動和平發展。



海基會表示，此案是起於，3月中旬接獲成都台商協會轉來陳情協處案件，成都一名76歲退休劉姓教師表示，1949年劉父隨“國軍”自成都撤退時，原規劃攜家屬隨行，因戰情變化不准家屬同行。劉父隨部隊離開後留下懷有4個月身孕的妻子及一對稚齡兒女，一家人自此分隔兩岸並斷音訊。



隻身在台的劉父未能等到兩岸開放探親，於1981年病逝，僅能由軍中同袍協助辦理後事。事後再透過管道輾轉向大陸家屬通報死訊，此事成為家人心中永遠的遺憾。劉姓教師在去年一場大病後，萌生在有生之年能找到父親墓地並完成來台祭拜的心願。因而透過成都台商協會轉達，希望得到海基會協助。



由於陸方家屬提供的資訊有限，海基會立即協調相關機關透過管道查詢，經多方努力，查到劉姓同名士官長過世後葬在台北市富德公墓。海基會人員親自前往察看，在偌大的公墓裡搜尋，終於找到劉故士官長墓地。考量現階段陸籍人士申請來台事由，尚未全面恢復開放，為協助促成家屬來台祭拜的心願，時任海基會秘書長邱垂正（現任大陸委員會主任委員）親自拜會內政部及移民署，盼能基於人道考量共同促成此事，平撫歷史造成的傷痛。在跨部會相關機關全力協助下，同意家屬以專案方式申請來台。

