侯彩鳳：朝野互不信任　台灣會一直亂下去

侯彩鳳是現任中國國民黨中常委，過去曾任“國民大會代表”、“立委”。（中評社 資料照） 中評社高雄5月31日電（記者 蔣繼平）“立法院”28日三讀通過“國會”改革法案，賴清德表態支持覆議、“釋憲”尋求翻案。曾任“國民大會代表”、“立委”的資深中國國民黨中常委侯彩鳳接受中評社訪問表示，之後會變成“國會”、司法系統的衝突，曾拒進台南市議會230天的賴清德會出來開院際調解會嗎？朝野互不信任，只會一直亂下去。至於藍營是否該更強烈去爭取民意支持？侯彩鳳則認為，藍營應該還不會去動員群眾，因為這是很不好的手段，基層聽到的聲音都是支持“國會”改革，但仍然要努力宣傳別讓執政黨有借口。



侯彩鳳，現任國民黨中常委，曾任第三屆“國民大會代表”，第六屆、第七屆“立法委員”。夫婿為前高雄市議長黃啟川，女兒黃香菽為現任高雄市議員。



怎麼看後續“國會”的覆議、“釋憲”攻防？



侯彩鳳表示，之後可能變成“國會”、司法兩大系統的政治碰撞與衝突，如果最後“司法院”和“立法院”互生扞格，“總統”還要開院際調解會，但你看依賴清德的個性，賴會想要開嗎？賴有任何一點誠意要與在野黨溝通或和解嗎？以賴在台南市長任內不進市議會230天那種做法，那種驕傲的態度，根本無視議會。她說，就像國民黨主席朱立倫說的，賴就是在當執政黨的黨主席，並不是在當領袖，根本沒有顧及全民利益，看不出來賴之後怎麼去府會和諧。



司法、立法系統會有很大的矛盾嗎？

