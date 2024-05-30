賴清德提名“考試院副院長”周弘憲出任院長

賴清德將提名“副院長”周弘憲（中）出任“考試院長”。（中評社 資料照） 中評社台北5月30日電（記者 黃筱筠）“總統府”明天將舉行記者會，公布第14屆“考試院正副院長”及委員的提名人選，隨後將送咨文至“立法院”。據黨內人士指出，賴清德將提名現任“考試院副院長”周弘憲出任第14屆院長，前“考選部部長”許舒翔出任副院長。



許舒翔曾為環球科技大學校長，為台灣商業總會理事長許舒博之兄，原為國民黨籍，2016因幫蔡英文站台，擔任蔡英文雲林縣後援會總會長，遭國民黨開除黨籍。



“行政院”日前函送“立法院”通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案，但在程序委員會就被國民黨與民眾黨聯手封殺，至今仍未排入議程，等於“立法院”無法啟動NCC被提名人的人事同意權行使相關程序。



賴清德這次提名“考試院長、副院長”等，直接提名副院長升任院長。黨政人士指出，周弘憲在“考試院”和人事行政領域已有16年的政務資歷，歷任保訓會主任委員、“人事行政局”局長、“銓敘部部長”及“考試院副院長”等職務，並曾先後兼任退撫基金管理委員會及監理委員會的主任委員，資歷完整。此外，他早年也曾高考及格擔任文官，並有執業律師的資歷。



黨政人士表示，副院長被提名人許舒翔，曾擔任大學校長，2016年進入“考選部”擔任政務次長，2019年升任部長至今年520卸任。“考選部”8年的歷練，推動了許多考試制度的優化，包括加速推廣電腦化考試，並完成文官考試減科的改革。



至於“考試委員”的提名，黨政人士指出，除了強調“專業性”，人選需具備與“考試院”業務相關的專業或資歷之外，也重視“代表性”，包括性別與族群的衡平，並符合不分黨派用人唯才的精神。本次提名和第13屆不同之處在於，賴清德依照法定人數下限，僅提名7人（第13屆為9人），包含有法制背景的資深文官、具專業證照的專家、及公共行政學者，並有部分現任“考試委員”續任，以利經驗傳承。完整的名單將於明天記者會上，由蕭美琴正式宣布。



依“中華民國憲法”增修條文第6條規定，“考試院”設院長、副院長各一人，“考試委員”若干人，由“總統”提名，經“立法院”同意任命之；“考試院”組織法則規定，“考試委員”名額定為7人至9人，任期為4年。