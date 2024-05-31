劉兆玄憂心中華文化正在台灣不斷流失

中華教育文化基金會董事長劉兆玄。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月31日電（記者 盧誠輝）中華教育文化基金會30日在新竹清華大學舉行研討會，董事長、前“行政院長”劉兆玄表達發言表達了對中華文化正在台灣不斷流失的憂心忡忡，他希望能致力推動中華文化向下扎根，讓未來年輕人面對兩岸的嚴峻情勢，能具備獨立思考能力。中華教育文化基金會在1924年成立。



中華教育文化基金會30日在新竹清華大學舉辦“中基會百年回顧與展望”研討會，包括劉兆玄、喬治布什美中關係基金會首席執行官大衛‧費爾斯坦（David Firestein）、前國際投信董事長陳季筑、前台大校長管中閔、台灣聯合大學系統校長陳力俊和新竹清華大學校長高為元等人與會。



劉兆玄表示，中基會是一個教育與文化並重的基金會，他一直認為要追求世界永續發展，就必須要在經濟成長、環境保護與社會正義各個方面取得平衡，而目前全球在以西方文化為主導的體制之下，有許多的困擾與困難，讓他始終覺得中華文化可以在當中做出一些貢獻。



劉兆玄認為，台灣一向擁有中華文化的深厚傳統優勢，但可惜這個優勢目前正在不斷流失，這件事情很值得大家深切的重視，如何繼承、轉化與推廣在台灣的中華文化，一直是他在思考的課題。



他感嘆，台灣社會現在對中華文化建設的付出已少很多，他記得過去從兩岸有交流以來，大陸有許多學者和文化人在10幾年前到台灣時都很羨慕，因為當時中華文化的底蘊在台灣已經內化了，但這種情況現在卻已不復見，也讓他更願意用自己微薄的力量來推動，努力投資下一代的文化素養。

